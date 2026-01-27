77-летняя возлюбленная лишила квартиры 86-летнего жителя Тверской области

В Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 77-летней жительницы региона. По версии следствия, она обманным путём завладела единственным жильём 86-летнего пенсионера из Лихославля.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, знакомство произошло через объявление в местной газете. Вскоре женщина переехала к пожилому мужчине, начала оказывать на него психологическое давление, настраивать против родных и убедила его вступить в брак.
По данным полиции, к тому моменту квартира уже формально находилась в её собственности. Под её влиянием пенсионер подписал договор купли-продажи и выписал расписку на 1,7 млн рублей.
О потере жилья мужчина узнал случайно от соседки, которая заметила, что квитанция за коммунальные услуги пришла на чужое имя. После консультации с родственниками он обратился в полицию.
Ранее стало известно, что 70-летний немецкий пенсионер за четыре года перевёл €200 тысяч «возлюбленной» из соцсетей.