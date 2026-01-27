Ричмонд
77-летняя возлюбленная лишила квартиры 86-летнего жителя Тверской области

Пенсионер из Тверской области остался без квартиры после того, как связался с 77-летней женщиной.

Источник: Аргументы и факты

В Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 77-летней жительницы региона. По версии следствия, она обманным путём завладела единственным жильём 86-летнего пенсионера из Лихославля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, знакомство произошло через объявление в местной газете. Вскоре женщина переехала к пожилому мужчине, начала оказывать на него психологическое давление, настраивать против родных и убедила его вступить в брак.

По данным полиции, к тому моменту квартира уже формально находилась в её собственности. Под её влиянием пенсионер подписал договор купли-продажи и выписал расписку на 1,7 млн рублей.

О потере жилья мужчина узнал случайно от соседки, которая заметила, что квитанция за коммунальные услуги пришла на чужое имя. После консультации с родственниками он обратился в полицию.

Ранее стало известно, что 70-летний немецкий пенсионер за четыре года перевёл €200 тысяч «возлюбленной» из соцсетей.