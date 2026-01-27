Добровольцы, защищающие госграницу, получат статус ветерана боевых действий

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана и инвалида боевых действий добровольцам-штурмовикам, которые участвовали в специальной военной операции. Статус ветерана боевых действий могут получить бойцы, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили соглашения с Министерством обороны РФ и выполняли задачи в составе спецподразделений во время СВО.