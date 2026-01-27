Ричмонд
Резкий температурный скачок до 0 градусов ожидают в Волгограде и области

В Волгограде столбики уличных термометров менее чем за сутки совершат скачок с −15 градусов до −4. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе-герое будет повышаться с вечера 27 января и даже ночью.

За ночь с 27 на 28 января потеплеет в Волгограда на два градуса — к восходу солнца в региональной столице ожидается уже −13. До −4 градусов воздух прогреется в Волгограде к 15.00 в среду.

По данным специалистов Волгоградского ЦГМС, в Волгограде и области в ближайшие дни ожидаются небольшие осадки в виде снежных зерен и ледяного дождя.

29 января дневная температура в Волгограде составит около 0 градусов.

По региону: 28 января от −1 до −12 градусов в восточных районах, 29 января — +1…-4, 30 января +2…-3 градуса днем.