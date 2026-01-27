Актёра Михаила Ефремова застали после репетиции в театре: он шёл в одиночестве с пакетом в руках

Актер Михаил Ефремов был замечен после репетиции в театре, возвращающимся домой в одиночестве с пакетом в руках. По информации Super, он направился не в прежнее семейное гнездо в Плотниковом переулке, а, вероятно, в новый дом на Патриарших прудах.