Актёра Михаила Ефремова застали после репетиции в театре: он шёл в одиночестве с пакетом в руках

Актер Михаил Ефремов был замечен после репетиции в театре, возвращающимся домой в одиночестве с пакетом в руках. По информации Super, он направился не в прежнее семейное гнездо в Плотниковом переулке, а, вероятно, в новый дом на Патриарших прудах.
Ефремов отказался общаться с журналистами и прятался от камер. Однако он уже активно готовится к спектаклю «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.
Первый прогон состоялся накануне съемки, а в день публикации материала шла очередная репетиция. Инсайдер сообщил, что Ефремов впервые появился на репетиции именно вчера.
Причины столь позднего начала работы над спектаклем остаются неясными. Актера привозили на машине, поскольку сам он за руль не садится. Он проходил в здание через служебный вход, а занятия длились по несколько часов.
Точная дата выхода актера на сцену перед зрителями пока не определена. Ранее премьеру анонсировали на февраль и даже открывали предварительную запись на билеты.
Ранее сообщалось, что 62-летний Ефремов готовится к возвращению в профессию. Премьеру спектакля теперь планируют на весну 2026 года. Как удалось выяснить, осенью шла только техническая подготовка к постановке. Непосредственно репетиции с актером начались лишь в декабре.