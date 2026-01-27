Ричмонд
Лукашенко передал белорусским биатлонистам разрешенный «допинг»

Наталья Эйсмонт передала от Лукашенко белорусским биатлонистам разрешенный «допинг».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества в Раубичах передал белорусским биатлонистам разрешенный «допинг». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Белорусских биатлонистов Антона Смольского, Анну Сола, Динару Смольскую и представителей тренерского штаба встретили пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, помощник президента Николай Латышенок и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Пресс-секретарь передала привет от президента Беларуси с пожеланиями дельнейших успехов и передала угощения.

— Президент считает так: если может существовать в спортивном мире «допинг», то он должен быть только такой, — подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт передала от Лукашенко белорусским биатлонистам разрешенный «допинг». Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».

На видео можно заметить мед мед, сало, хлеб, сладости, набор белорусских продуктов, президентские напитки. Пресс-секретарь также передала спортсменам большое спасибо и от белорусских болельщиков:

— Я думаю, что вы лучше всех знаете, как белорусы любят биатлон.

Наталья Эйсмонт передала от Лукашенко белорусским биатлонистам разрешенный «допинг». Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».

Биатлонист Антон Смольский от имени команды поблагодарил президента за пристальное внимание к биатлону, а также за поддержку и напутственные слова, которые «выравнивают осанку и мотивируют к победам».

Напомним, 25 января глава Беларуси после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества в Раубичах обратился и оценил белорусских биатлонистов Антона Смольского, Степана Данилова, Анну Сола, Динару Смольскую:

— Поздравляю с великолепной победой, которую мы ждали и которую вы нам подарили. Выиграли уверенно, ярко, по-чемпионски. Молодцы!

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как гулял на свадьбе Домрачевой и Бьорндалена.

Тем временем белоруска Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной в полуфинале Australian Open.

Кроме того, мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко над Ивой Йович на Australian Open: «Бывает я просто хочу, чтобы они замолчали».

