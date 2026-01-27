Лукашенко передал белорусским биатлонистам разрешенный «допинг»

Президент Беларуси Александр Лукашенко после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества в Раубичах передал белорусским биатлонистам разрешенный «допинг». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Белорусских биатлонистов Антона Смольского, Анну Сола, Динару Смольскую и представителей тренерского штаба встретили пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, помощник президента Николай Латышенок и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Пресс-секретарь передала привет от президента Беларуси с пожеланиями дельнейших успехов и передала угощения.
— Президент считает так: если может существовать в спортивном мире «допинг», то он должен быть только такой, — подчеркнула Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт передала от Лукашенко белорусским биатлонистам разрешенный «допинг». Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».
На видео можно заметить мед мед, сало, хлеб, сладости, набор белорусских продуктов, президентские напитки. Пресс-секретарь также передала спортсменам большое спасибо и от белорусских болельщиков:
— Я думаю, что вы лучше всех знаете, как белорусы любят биатлон.
Биатлонист Антон Смольский от имени команды поблагодарил президента за пристальное внимание к биатлону, а также за поддержку и напутственные слова, которые «выравнивают осанку и мотивируют к победам».
Напомним, 25 января глава Беларуси после победы в смешанной эстафете на этапе Кубка Содружества в Раубичах обратился и оценил белорусских биатлонистов Антона Смольского, Степана Данилова, Анну Сола, Динару Смольскую:
— Поздравляю с великолепной победой, которую мы ждали и которую вы нам подарили. Выиграли уверенно, ярко, по-чемпионски. Молодцы!
