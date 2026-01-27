Когда в Россию придет весна: синоптик дал реалистичный прогноз

В некоторых регионах России, особенно в центре страны, весна может прийти позже обычного. Такой прогноз дал синоптик Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. По его мнению, причиной станут аномально снежная зима и холодный январь.
Специалист пояснил, что накопление снега в Центральной России к концу недели может приблизиться к рекордным значениям. Для его таяния потребуется много тепла. Шувалов считает преждевременным говорить о ранней весне после столь холодного января.
При этом в Сибири и на Дальнем Востоке январь выдался теплее нормы. Однако синоптик отметил, что эта положительная аномалия может не сохраниться с приходом весны.
В то же время Европейская часть России сейчас находится под влиянием арктического холода. В эти выходные в Московской области и соседних регионах стоят самые сильные морозы с начала зимы.
Например, в ночь на 24 января в восточном Подмосковье температура опускалась до −28,2 градуса. Во Владимирской области столбики термометров показывали почти −30 градусов.