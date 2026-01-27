Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Россию придет весна: синоптик дал реалистичный прогноз

Синоптик Шувалов: весна наступит в Центральной России позже обычного.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах России, особенно в центре страны, весна может прийти позже обычного. Такой прогноз дал синоптик Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. По его мнению, причиной станут аномально снежная зима и холодный январь.

Специалист пояснил, что накопление снега в Центральной России к концу недели может приблизиться к рекордным значениям. Для его таяния потребуется много тепла. Шувалов считает преждевременным говорить о ранней весне после столь холодного января.

При этом в Сибири и на Дальнем Востоке январь выдался теплее нормы. Однако синоптик отметил, что эта положительная аномалия может не сохраниться с приходом весны.

В то же время Европейская часть России сейчас находится под влиянием арктического холода. В эти выходные в Московской области и соседних регионах стоят самые сильные морозы с начала зимы.

Например, в ночь на 24 января в восточном Подмосковье температура опускалась до −28,2 градуса. Во Владимирской области столбики термометров показывали почти −30 градусов.