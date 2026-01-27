Для военнослужащих провели правовой семинар

В Луганской Народной Республике, 20 января, прошел правовой семинар с военнослужащими мотострелковой бригады имени святого Георгия Победоносца. Встречу провела член Общественной палаты ЛНР, председатель совета РОО «Ассоциация юристов России в ЛНР» Виктория Тютюнникова.
Во время семинара бойцы могли задать наиболее интересующие их вопросы. Безусловно, в основном обсуждался порядок прохождения военной службы, меры господдержки участников СВО и членов их семей.
По словам члена Общественной палаты ЛНР Виктории Тютюнниковой, у военнослужащих возникали вопросы, которые касались порядка сбора документов для установления отцовства.
— Для получения льгот на ребенка участника СВО необходимо, чтобы в свидетельстве о рождении данный военнослужащий был записан как папа. Но бывают случаи, когда мужчина с женщиной проживали вместе, но без регистрации брака. Или в свидетельстве о рождении не записан биологический отец, — отмечает Виктория Тютюнникова.
Бойцам объяснили, как правильно применить ту или иную норму права, как защитить свои права, находясь на линии фронта.
Также Виктория Тютюнникова встретилась с главой городского округа города Лисичанска ЛНР Эдуардом Сахненко и сотрудниками администрации города. Они обсудили актуальные на данный момент вопросы, касающиеся наследства, размежевания границ и установления права собственности. В том числе речь идет про помещения, которые были выведены из жилого фонда и использовались как коммерческая недвижимость.
— По сути, сейчас посреди города стоят разрушенные помещения, чьи собственники выехали за пределы ЛНР, а также Российской Федерации и сейчас находятся в недружественных государствах, — объясняет Виктория Тютюнникова. — Следовательно, этот вопрос нужно как-то решать законным путем, чтобы процесс восстановления зданий пошел быстрее. Возможно, государству даже придется их достраивать, а в дальнейшем и использовать.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иван Курбаков, член Ассоциации юристов России:
— Эксперты проекта Ассоциации юристов России «Правовая поддержка СВО» оказывают бесплатную юридическую помощь участникам СВО. На таких семинарах бойцы и их близкие могут пообщаться с опытными юристами и представителями ведомств. Бойцы интересуются порядком оформления и получения всех положенных мер социальной поддержки, включая обеспечение жильем. Обсуждают темы, связанные с защитой имущественных прав, а также восстановлением документов.