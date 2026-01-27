Для военнослужащих провели правовой семинар

— По сути, сейчас посреди города стоят разрушенные помещения, чьи собственники выехали за пределы ЛНР, а также Российской Федерации и сейчас находятся в недружественных государствах, — объясняет Виктория Тютюнникова. — Следовательно, этот вопрос нужно как-то решать законным путем, чтобы процесс восстановления зданий пошел быстрее. Возможно, государству даже придется их достраивать, а в дальнейшем и использовать.