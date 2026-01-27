Ричмонд
Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев умер после продолжительной болезни.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный тренер РФ по спортивной гимнастике и мастер спорта СССР Вячеслав Савельев скончался 26 января в возрасте 86 лет.

«После продолжительной болезни ушел из жизни наш товарищ, коллега и учитель, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава Николаевича», — сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики Москвы.

Прощание с Вячеславом Савельевым состоится в Москве 28 января.

Отмечается, что Вячеслав Савельев посвятил свою жизнь работе с гимнастами. Его воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, РФ, а также крупных международных соревнований.

Ранее сообщалось о смерти бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева. Ему было 85 лет.