Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев

Заслуженный тренер РФ по спортивной гимнастике и мастер спорта СССР Вячеслав Савельев скончался 26 января в возрасте 86 лет.
«После продолжительной болезни ушел из жизни наш товарищ, коллега и учитель, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава Николаевича», — сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики Москвы.
Прощание с Вячеславом Савельевым состоится в Москве 28 января.
Отмечается, что Вячеслав Савельев посвятил свою жизнь работе с гимнастами. Его воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, РФ, а также крупных международных соревнований.
