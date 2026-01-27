Депутат Верховной рады Гончаренко*: Ермаку скоро предъявят обвинения

Украинские правоохранители вскоре официально предъявят обвинения экс-главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку. С таким заявлением во вторник, 27 января, выступил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
— Андрей Ермак передвигается по Киеву на машине скорой помощи. Лично ему это не поможет. Совсем скоро будут предъявлены обвинения экс-главе офиса, — сказал парламентарий.
При этом он не уточнил сроки, статью обвинения и орган, который займется этим делом, передает РИА Новости.
У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.
По данным СМИ, Андрей Ермак спустя некоторое время после крупного коррупционного скандала с предпринимателем Тимуром Миндичем дал поручение подготовить дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.