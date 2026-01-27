Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Венгрии отметил, Будапешт будет блокировать любые попытки выделения средств Украине через бюджет ЕС. Как указал политик, нет вступлению Украины в объединение и отправке венгерских средств киевскому режиму. Также глава кабмина заметил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к членству в блоке и хочет «убрать ее с дороги».