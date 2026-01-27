Ричмонд
В МИД Украины назвали главное препятствие на пути киевского режима в ЕС

Сибига: Венгрия стала единственной преградой для членства Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью изданию «Европейская правда», что Будапешт стал единственным препятствием к членству киевского режима в Евросоюзе (ЕС).

«Нужно называть вещи своими именами. Венгрия является единственной преградой для членства Украины в ЕС», — заявил чиновник.

Он утверждал, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокирует присоединение живущих на Украине венгров к «общему европейскому пространству».

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Венгрии отметил, Будапешт будет блокировать любые попытки выделения средств Украине через бюджет ЕС. Как указал политик, нет вступлению Украины в объединение и отправке венгерских средств киевскому режиму. Также глава кабмина заметил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к членству в блоке и хочет «убрать ее с дороги».

Напомним, 22 января на форуме в Давосе киевский главарь Владимир Зеленский оскорбил Орбана. По словам украинца, каждый «Виктор», который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник.

