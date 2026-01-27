Прокуратура на Украине потребовала передать государству старинную церковь УПЦ

Прокуратура Черкасской области подала иск в суд с требованием передать старинную церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в собственность государства. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в украинском союзе православных журналистов.
— Прокуратура Черкасской области настаивает на оформлении госсобственности на церковь УПЦ в селе Мизиновка, заявляя о необходимости «правовой защиты» памятника, — говорится в сообщении.
По данным союза, прокуратура требует юридически оформить право собственности на церковь за государством. В ведомстве обосновывают это тем, что Георгиевская церковь, построенная в 1785 году, является памятником архитектуры местного значения и находится на балансе местной религиозной общины УПЦ, передает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства страны митрополита УПЦ Онуфрия. Спецслужбы установили, что тот добровольно якобы получил гражданство России в 2002 году. После этого представитель УПЦ митрополит Климент заявил, что духовник не имеет других паспортов, помимо украинского.
В прошлом году настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовом протоиерея Александра Московчука похитили и удерживали в течение пяти суток сотрудники территориального центра комплектования в Одесской области.