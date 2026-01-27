Прокуратура на Украине потребовала передать государству старинную церковь УПЦ

По данным союза, прокуратура требует юридически оформить право собственности на церковь за государством. В ведомстве обосновывают это тем, что Георгиевская церковь, построенная в 1785 году, является памятником архитектуры местного значения и находится на балансе местной религиозной общины УПЦ, передает РИА Новости.