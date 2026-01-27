В Петербурге ко Дню снятия блокады выпустили специальный номер газеты

Сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония возложения венков, посвящённая 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда. Память жертв блокады почтили не только российские официальные лица и жители города, но и представители иностранных государств. Венки к мемориалу возложили дипломатические миссии и представители народов Азербайджана, Беларуси, Израиля, Таиланда, Танзании, Сербской Республики, Казахстана, Индии, а также почётные консулы Шри-Ланки и Намибии. Это событие демонстрирует широкое международное признание подвига ленинградцев и масштаба трагедии блокады.