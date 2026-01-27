Ричмонд
МОК допустил российских горнолыжников до Олимпийских игр в Италии

Приглашения на участие в Олимпийских играх направлены российским горнолыжникам Юлии Плешковой и Семену Ефимову, а также саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Срочная новость.

