МОК допустил российских горнолыжников до Олимпийских игр в Италии

Срочная новость.
Приглашения на участие в Олимпийских играх направлены российским горнолыжникам Юлии Плешковой и Семену Ефимову, а также саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.
