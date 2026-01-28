Самарцам рассказали, как прописать ребёнка в съёмной квартире

Оформить временную регистрацию для ребёнка можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделе МВД. Уведомлять владельца квартиры о прописке ребёнка закон не обязывает — это остаётся на усмотрении самих арендаторов. Такая регистрация необходима для прикрепления к районной поликлинике, записи в детский сад или школу, а также для оформления различных льгот и выплат.