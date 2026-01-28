Самарцам рассказали, как прописать ребёнка в съёмной квартире

Семьям, которые снимают жильё в Самаре, можно временно прописать ребёнка в арендованной квартире без получения письменного согласия от собственника жилья. Это правило действует, если в этой же квартире уже зарегистрированы хотя бы один из родителей, опекун или усыновитель.
Оформить временную регистрацию для ребёнка можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделе МВД. Уведомлять владельца квартиры о прописке ребёнка закон не обязывает — это остаётся на усмотрении самих арендаторов. Такая регистрация необходима для прикрепления к районной поликлинике, записи в детский сад или школу, а также для оформления различных льгот и выплат.
Важно помнить, что сами взрослые арендаторы должны заручиться согласием собственника на свою временную регистрацию. Сделать это всем, включая детей, необходимо в течение 90 дней с момента заселения. Регистрация не требуется, если съёмное жильё находится в том же городе, где у семьи есть постоянная прописка.