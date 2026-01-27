Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл высказал обеспокоенность популяризацией культа успеха в России

На открытии Рождественских чтений в Кремлёвском дворце Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, заявил, что навязываемая обществом модель поведения, где успех измеряется материальными благами, является чуждой традиционным российским ценностям.

«Обеспокоенность вызывает популяризация в российском обществе культа успеха, но это проистекает, конечно, из самой идеи свободного рынка. Скорее всего, это подарок из англо-саксонской культуры… в первую очередь, что там греха таить, конечно, из американской культуры», — сказал он.

Патриарх подчеркнул, что в русской традиции успех всегда связывался с раскрытием талантов, нравственным поведением и достижениями в науке или искусстве, а не с обладанием дорогими вещами. Он призвал делать особый акцент на нравственных измерениях в воспитании молодёжи.

Ранее сообщалось, что тренд на глимерство — осознанный отказ от культа «успешного успеха» в пользу простых радостей — может стать способом восстановления от эмоционального выгорания. Эксперт пояснил, что люди устали от постоянного давления, и даже короткие перерывы помогают нервной системе восстановиться.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше