Патриарх Кирилл высказал обеспокоенность популяризацией культа успеха в России

«Обеспокоенность вызывает популяризация в российском обществе культа успеха, но это проистекает, конечно, из самой идеи свободного рынка. Скорее всего, это подарок из англо-саксонской культуры… в первую очередь, что там греха таить, конечно, из американской культуры», — сказал он.