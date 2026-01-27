Патриарх Кирилл высказал обеспокоенность популяризацией культа успеха в России

«Обеспокоенность вызывает популяризация в российском обществе культа успеха, но это проистекает, конечно, из самой идеи свободного рынка. Скорее всего, это подарок из англо-саксонской культуры… в первую очередь, что там греха таить, конечно, из американской культуры», — сказал он.
Патриарх подчеркнул, что в русской традиции успех всегда связывался с раскрытием талантов, нравственным поведением и достижениями в науке или искусстве, а не с обладанием дорогими вещами. Он призвал делать особый акцент на нравственных измерениях в воспитании молодёжи.
Ранее сообщалось, что тренд на глимерство — осознанный отказ от культа «успешного успеха» в пользу простых радостей — может стать способом восстановления от эмоционального выгорания. Эксперт пояснил, что люди устали от постоянного давления, и даже короткие перерывы помогают нервной системе восстановиться.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.