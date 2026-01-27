В Италии раскритиковали отправку агентов ICE из США на охрану ОИ

В заявлении также подчеркивалось, что ведомство не будет проводить иммиграционные проверки за пределами территории США. Источники в американском посольстве проинформировали итальянские СМИ о том, что иные федеральные ведомства уже сотрудничали на предыдущих Олимпийских играх, не уточняя, была ли среди них ICE.