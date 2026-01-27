В Италии раскритиковали отправку агентов ICE из США на охрану ОИ

Соединенные Штаты планируют отправить сотрудников ICE (Иммиграционной и таможенной полиции) для оказания помощи в обеспечении безопасности на зимних Олимпийских играх 2026 года, несмотря на критику Италии, сообщает BBC.
Во вторник агентство AFP обнародовало заявление ICE, в котором указывалось, что подразделение расследований национальной безопасности ICE «предлагает поддержку» Государственному департаменту США и итальянским органам власти в целях «минимизации угроз», исходящих от транснациональных преступных группировок. Представитель ICE заверил, что «все действия по охране порядка остаются под управлением Италии».
В заявлении также подчеркивалось, что ведомство не будет проводить иммиграционные проверки за пределами территории США. Источники в американском посольстве проинформировали итальянские СМИ о том, что иные федеральные ведомства уже сотрудничали на предыдущих Олимпийских играх, не уточняя, была ли среди них ICE.
Мэр Милана Джузеппе Сала выразил недовольство визитом агентов службы, заявив, что в городе им «не рады».
Глава области Ломбардия Аттилио Фонтана попытался смягчить ситуацию, предположив, что сотрудники ICE будут направлены в Италию для охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, в свою очередь, заявил, что иностранные делегации вправе сами обеспечивать свою безопасность, отметив, что это является «нормальным».
За последний месяц агенты ICE в ходе операций в Миннеаполисе застрелили двух человек. В начале января погибла 37-летняя Рене Макклин Гуд, а на прошлой неделе был застрелен 37-летний Алекс Джеффри Претти. После этих инцидентов в штате начались масштабные протестные акции.