В Италии раскритиковали отправку агентов ICE из США на охрану ОИ

США направят агентов Иммиграционной таможенной службы для поддержки обеспечения безопасности во время зимних Олимпийских игр 2026 года, несмотря на волну недовольства в Италии.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты планируют отправить сотрудников ICE (Иммиграционной и таможенной полиции) для оказания помощи в обеспечении безопасности на зимних Олимпийских играх 2026 года, несмотря на критику Италии, сообщает BBC.

Во вторник агентство AFP обнародовало заявление ICE, в котором указывалось, что подразделение расследований национальной безопасности ICE «предлагает поддержку» Государственному департаменту США и итальянским органам власти в целях «минимизации угроз», исходящих от транснациональных преступных группировок. Представитель ICE заверил, что «все действия по охране порядка остаются под управлением Италии».

В заявлении также подчеркивалось, что ведомство не будет проводить иммиграционные проверки за пределами территории США. Источники в американском посольстве проинформировали итальянские СМИ о том, что иные федеральные ведомства уже сотрудничали на предыдущих Олимпийских играх, не уточняя, была ли среди них ICE.

Мэр Милана Джузеппе Сала выразил недовольство визитом агентов службы, заявив, что в городе им «не рады».

Глава области Ломбардия Аттилио Фонтана попытался смягчить ситуацию, предположив, что сотрудники ICE будут направлены в Италию для охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, в свою очередь, заявил, что иностранные делегации вправе сами обеспечивать свою безопасность, отметив, что это является «нормальным».

За последний месяц агенты ICE в ходе операций в Миннеаполисе застрелили двух человек. В начале января погибла 37-летняя Рене Макклин Гуд, а на прошлой неделе был застрелен 37-летний Алекс Джеффри Претти. После этих инцидентов в штате начались масштабные протестные акции.

