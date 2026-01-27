Москалькова: с начала СВО установлена судьба более 2 тыс. пропавших бойцов

С начала СВО удалось установить судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, на прошлой неделе она выезжала в Женеву, чтобы установить взаимодействие с международными организациями и обсудить алгоритм действий для установления условий исчезновения связи с человеком, а также способов для его скорейшего нахождения.
В результате была установлена судьба более двух тысяч из числа без вести пропавших. Выяснилось, что часть из пропавших находится в плену на украинской территории, другие были в госпитале. Кроме того, выявлены случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач, отметила Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что главное, чтобы судьбу своих родных знали семьи. Она назвала эту работу приоритетной.
Ранее президент России Владимир Путин назвал острым вопросом поиск пропавших без вести бойцов.