Решетников: Минэкономики хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным

— В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную, — говорится в Telegram-канале «Правительство России».