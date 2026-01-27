Решетников: Минэкономики хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным

Минэкономразвития предлагает сделать параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, постоянно действующим механизмом в постсанкционный период. Об этом во вторник, 27 января, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
— В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную, — говорится в Telegram-канале «Правительство России».
Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года.
5 января президент России Владимир Путин поручил увеличить импорт в РФ приоритетных товаров, включая те, которые не производятся внутри страны. Соответствующее решение направлено на восполнение недостатка отечественных аналогов и усиление доступности важных продуктов для граждан страны.
Ранее Минпромторг России принял решение существенно сократить список товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. В сегменте косметики теперь остаются лишь бренды лечебных средств, сообщили в ведомстве.