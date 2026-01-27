Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников: Минэкономики хочет сделать механизм параллельного импорта постоянным

Минэкономразвития предлагает сделать параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, постоянно действующим механизмом в постсанкционный период. Об этом во вторник, 27 января, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Минэкономразвития предлагает сделать параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, постоянно действующим механизмом в постсанкционный период. Об этом во вторник, 27 января, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

— В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную, — говорится в Telegram-канале «Правительство России».

Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года.

5 января президент России Владимир Путин поручил увеличить импорт в РФ приоритетных товаров, включая те, которые не производятся внутри страны. Соответствующее решение направлено на восполнение недостатка отечественных аналогов и усиление доступности важных продуктов для граждан страны.

Ранее Минпромторг России принял решение существенно сократить список товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. В сегменте косметики теперь остаются лишь бренды лечебных средств, сообщили в ведомстве.