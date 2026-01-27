Ричмонд
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с вице-президентом Венесуэлы Родригес

Ранее Родригес заявила, что с Венесуэлы хватит приказов Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что у него очень хорошие отношения с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая ранее заявила, что с нее хватит уже приказов от Вашингтона по политике Боливарианской республики.

По словам главы государства, он ничего подобного совершенно не слышал. Так республиканец прокомментировал вопрос журналистов о новых заявлениях уполномоченного президента Венесуэлы.

«Нет. У нас очень хорошие отношения», — подчеркнул глава Белого дома, говоря о Родригес.

Как писал сайт KP.RU, накануне Родригес в ходе обращения к работникам нефтеперерабатывающего завода призвала покончить с внешним влиянием на политику страны, заявив, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона». По ее словам, разногласия с Белым домом будут преодолеваться с помощью так называемой «боливарианской дипломатии». Родригес добавила, что народ Венесуэлы объединен общей целью обеспечения мира и спокойствия в своей стране.

