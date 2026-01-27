Нейросеть обучают анализировать стоматологические рентген-снимки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) разрабатывают сервис на основе искусственного интеллекта для автоматического анализа ортопантомограмм — панорамных рентгеновских снимков челюстей. Об этом ТАСС сообщила автор проекта, магистрантка Политехнического института НовГУ Любовь Складник.
«С ростом числа цифровых снимков и диагностических исследований становится все труднее обеспечивать оперативный и точный анализ. Поэтому автоматизация обработки ортопантомограмм — это не просто технологический тренд, а объективная необходимость. Цель автоматизации — повысить точность, снизить время анализа и обеспечить единообразие диагностики», — отметила Складник.
Ортопантомограмма — это панорамный рентгеновский снимок челюстно-лицевой области. Он позволяет врачу оценить состояние зубов, костной ткани, челюстных суставов, выявить воспаления, кисты, скрытые кариозные процессы и другие патологии. Благодаря своей информативности этот метод является стандартом диагностики в современной стоматологии. При этом анализ ортопантомограмм, по данным Складник, до сих пор осуществляется вручную. Он требует высокой квалификации специалиста, занимает много времени и зависит от субъективного восприятия. Даже опытные врачи могут по-разному интерпретировать один и тот же снимок, особенно при неявных или ранних изменениях. Из-за этого увеличивается риск не заметить патологию на ранней стадии, когда вылечить ее проще всего.
Перед учеными стояла задача разработать метод автоматического выделения диагностически значимых признаков на панорамных снимках. То есть система должна не просто «находить» зубы и кости, а анализировать их структуру, выявлять патологические изменения и сопоставлять их с клиническими критериями. Анализировать снимки будет нейросеть — предполагается использовать предобученную модель ResNet с последующим дообучением по профилю работы. Для обучения используются датасеты с ортопантограммами из открытых источников.
«Нейросеть будет “читать” снимок, выделять на нем признаки имеющихся патологий и выдавать заключение. В нем будут все диагнозы для каждого зуба, обнаруженные на снимке — в рамках моего исследования это пульпит, кариес, присутствие или отсутствие зубов мудрости, ретенированность зубов», — отметила Складник. Одна из задач обучения — сделать так, чтобы нейросеть могла одинаково точно распознавать диагнозы на снимках, сделанных разными рентген-аппаратами. Технология может применяться также для рентген-снимков костей и внутренних органов, а также для снимков УЗИ. При этом система не заменяет врача, а становится удобным вспомогательным инструментом, чтобы более детально исследовать те или иные участки снимка.