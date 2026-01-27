Нейросеть обучают анализировать стоматологические рентген-снимки

Ортопантомограмма — это панорамный рентгеновский снимок челюстно-лицевой области. Он позволяет врачу оценить состояние зубов, костной ткани, челюстных суставов, выявить воспаления, кисты, скрытые кариозные процессы и другие патологии. Благодаря своей информативности этот метод является стандартом диагностики в современной стоматологии. При этом анализ ортопантомограмм, по данным Складник, до сих пор осуществляется вручную. Он требует высокой квалификации специалиста, занимает много времени и зависит от субъективного восприятия. Даже опытные врачи могут по-разному интерпретировать один и тот же снимок, особенно при неявных или ранних изменениях. Из-за этого увеличивается риск не заметить патологию на ранней стадии, когда вылечить ее проще всего.