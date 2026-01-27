«Национальная забава украинок»: Милонов в пух и прах разнёс «заказной» «порно-Оскар — 2026»

Я считаю, что надо вводить административную ответственность за участие в таких мероприятиях. И, конечно, серьёзные должны быть вопросы к этим людям и к этим так называемым актрисам. Они актрисами-то не являются — они просто проститутки, и сами не питают иллюзий на этот счёт. У нас есть соответсвующие статьи в Административном и Уголовном кодексах. Поэтому пусть думают, прежде чем за своим сомнительным «Оскаром» ехать.