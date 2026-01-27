«Национальная забава украинок»: Милонов в пух и прах разнёс «заказной» «порно-Оскар — 2026»

Девушкой такую участницу, получившую «порно-Оскар», назвать точно уже нельзя. Амплуа порноактрисы преподполагает, что человек является, по сути дела, проституткой. Вряд ли можно назвать её именно россиянкой. Скорее всего, живёт она где-то там в Чехии или ещё где-то и снимает это дерьмо, извините меня, поэтому не россиянка она.
Депутат Государственной думы.
По мнению нашего собеседника, СМИ в заголовках специально подчёркивают, откуда девушка родом, чтобы западная аудитория видела, что в России «не всё так плохо» с проститутками и порноактрисами. В целом депутат считает, что Comatozze сделали победительницей из политических соображений, чтобы подсветить «точки гнилостного хода» в российском обществе.
«Так, конечно, первые места в таких премиях всегда занимали украинки, потому что это национальная забава украинок — заниматься проституцией. Русским такие награды дают, только чтобы унизить нашу страну. В общем, это позор», — подчеркнул Милонов.
Я считаю, что надо вводить административную ответственность за участие в таких мероприятиях. И, конечно, серьёзные должны быть вопросы к этим людям и к этим так называемым актрисам. Они актрисами-то не являются — они просто проститутки, и сами не питают иллюзий на этот счёт. У нас есть соответсвующие статьи в Административном и Уголовном кодексах. Поэтому пусть думают, прежде чем за своим сомнительным «Оскаром» ехать.
Виталий Милонов.
Депутат Государственной думы.
Напомним, порноактриса из Подольска под псевдонимом Comatozze вчера стала победительницей премии AVN Awards 2026 в Лас-Вегасе. Девушку нарекли самой перспективной среди новых авторов контента 18+.
