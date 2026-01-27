Доктор Мясников назвал застой желчи «мифической вещью»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что один из медицинских диагнозов является «мифической вещью». В эпизоде передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он уточнил, что имеет в виду так называемый застой желчи.
В ходе программы одна из зрительниц поделилась с Мясниковым своей историей. Она рассказала, что обратилась к врачу из-за болей в правом боку под ребрами, и ей был поставлен диагноз «застой желчи», после чего были назначены лекарства. Женщина добавила, что принимала их, но болевые ощущения возобновились.
Доктор объяснил, что дискомфорт пациентки мог быть вызван вовсе не застоем желчи, а другими факторами. По его утверждению, у значительной части пациентов, обращающихся за медицинской помощью с жалобами на боли или отрыжку, не выявляется никаких проблем с желчным пузырем. «Поэтому застой желчи — это больше такая мифическая вещь», — заключил врач.
В заключение медик отметил, что замедление оттока желчи возможно лишь при недостаточном количестве жиров в рационе. В связи с этим он рекомендовал телезрителям не ограничивать себя в еде и, в особенности, не следовать строгим диетам.
Ранее уролог Марк Гадзиян перечислил нетипичные симптомы депрессии.