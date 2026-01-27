Доктор Мясников назвал застой желчи «мифической вещью»

В ходе программы одна из зрительниц поделилась с Мясниковым своей историей. Она рассказала, что обратилась к врачу из-за болей в правом боку под ребрами, и ей был поставлен диагноз «застой желчи», после чего были назначены лекарства. Женщина добавила, что принимала их, но болевые ощущения возобновились.