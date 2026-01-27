Батареи лопнули в квартирах минчан сразу в двух районах — Фрунзенском и Московском. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Во вторник, 27 января, в сети появилось видео, которое было снято во втором подъезде дома № 44 по улице Якубовского. В кадре — ручей горячей воды, вытекающий прямо из подъезда. Минчанин рассказывает, что по причине аварии, люди не могут выйти из дома. Выяснилось, что причиной подтопления является радиатор на первом этаже, которые ночью разморозился.
В администрации Фрунзенского района проинформировали, что специалистами было отключено отопление. Кроме того, они слили воду с отопительного прибора и трубопровода во вспомогательных помещениях.
«Отопление в квартирах указанных жилых домов работает в автоматическом режиме. Теплоснабжение осуществляется в соответствии с температурным графиком и температурой наружного воздуха», — уточнили в администрации.
И добавили, что проводится закупка материалов для устранения повреждений и восстановления работы системы центрального отопления во вспомогательных помещениях.
Кроме того, на указанной улице в доме № 26/1 была подобная ситуация. Жильцы данного дома оформляли заявки об аварии в мусороприемной камере на сайте 115.бел.
На этой же улице похожую картину наблюдали и жильцы третьего подъезда дома № 26/1, от которых заявки об аварии начали поступать на под утро. С похожими проблемами в районе столкнулись и минчане, проживающие в домах на улицах Слободская, 73, Пимена Панченко, 62 и Одинцова, 107, где в подъездах лопнули батареи.
Подробности рассказала одна из жительниц жилых домов.
— Сегодня ночью мы остались без света. На 8-м этаже дома прорвало батарею с горячей водой. С 7 часов утра звонила на 115. Аварийная машина приехала только около 10:00. Сейчас в одной части квартиры батареи греют, в другой — нет. Свет отсутствует до сих пор, — поделилась подробностями минчанка.
Кроме того, неприятный случай произошел и на улице Маяковского, 154. Так, в третьем подъезде на входе лопнула батарея. Из-за этого струи кипятка не только подтопили места общего пользования, но и на протяжении некоторого времени мешали врачам скорой медпомощи пройти в квартиру по вызову.
К вечеру 27 января минчане оформили более 200 раз заявки про течь отопительных приборов в подъездах и вспомогательных помещениях.
