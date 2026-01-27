Батареи лопнули в квартирах минчан сразу в двух районах

— Сегодня ночью мы остались без света. На 8-м этаже дома прорвало батарею с горячей водой. С 7 часов утра звонила на 115. Аварийная машина приехала только около 10:00. Сейчас в одной части квартиры батареи греют, в другой — нет. Свет отсутствует до сих пор, — поделилась подробностями минчанка.