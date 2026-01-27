Почему туристы возвращаются в Крым

«Количество возвратных туристов доходит до 50 процентов. Это очень высокий показатель, потому что, согласно психотипу туристов — а их несколько — есть туристы, которые просто в силу особенности своей личности любят путешествовать каждый год в новые места», — объясняет специалист.
По мнению эксперта, большой поток возвратных туристов в Крым — это совокупность факторов. Основные: уникальность географического положения и климата полуострова, обилие памятников истории, архитектуры, природы на такой относительно малой и компактной территории.
«Это первый фактор, потому что можно путешествовать один год, условно, изучая западное побережье Крыма, на второй год любоваться южнобережными дворцами, а на третий — с удовольствием есть самосы (жареный или печеный пирожок со сладкой или соленой начинкой, имеющий общие корни с самсой — ред.) на набережной Судака и быть совершенно счастливым человеком», — поясняет гостья студии.
Кроме того, в Крыму активно развивается туристическая инфраструктура, появляются новые средства размещения, хорошие дороги, оборудованные места отдыха, комфортные пляжи — все это соответствует сегодняшним требованиям туриста при хорошей цене, и это тоже становится поводом возвращаться на полуостров, подчеркивает эксперт.
В индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тысяч человек, речь идет практически о каждом седьмом трудоспособном крымчанине, а в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы, рассказал глава республиканского минкурортов Сергей Ганзий. 2026 год будет в Крыму Годом гостеприимства, анонсировал он.