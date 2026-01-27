«90 человек»: организаторы сообщили об «аншлаге» на первом концерте Долиной

Первый концерт Долиной в 2026 году якобы собрал полный зал.
Народная артистка России Лариса Долина вечером 27 января дала первый в 2026 году сольный концерт в московском баре Petter и собрала полный зал. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов. При этом, по информации сервиса бронирования бара, в зал вмещается 90 человек.
«Народная артистка РФ Лариса Долина собрала полный зал на первом в 2026-м году сольном концерте. Менее чем за час до концерта практически все билеты были проданы, на мероприятии ожидается аншлаг», — пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента и организаторов.
По данным агентства, мероприятие проходит в камерном формате, но все места в зале были заняты задолго до выхода певицы на сцену. Выступление Лариса Долина открыла песней «Говори». Зрители якобы встретили певицу аплодисментами и сразу начали подпевать известной композиции.
На сцене вместе с Долиной выступает ее музыкальный коллектив «Долина Band». По информации организаторов, программа рассчитана чуть более чем на час. В репертуар вошли как известные хиты певицы, так и композиции последних лет.