Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«90 человек»: организаторы сообщили об «аншлаге» на первом концерте Долиной

Народная артистка России Лариса Долина вечером 27 января дала первый в 2026 году сольный концерт в московском баре Petter и собрала полный зал. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов. При этом, по информации сервиса бронирования бара, в зал вмещается 90 человек.

Первый концерт Долиной в 2026 году якобы собрал полный зал.

Народная артистка России Лариса Долина вечером 27 января дала первый в 2026 году сольный концерт в московском баре Petter и собрала полный зал. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организаторов. При этом, по информации сервиса бронирования бара, в зал вмещается 90 человек.

«Народная артистка РФ Лариса Долина собрала полный зал на первом в 2026-м году сольном концерте. Менее чем за час до концерта практически все билеты были проданы, на мероприятии ожидается аншлаг», — пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента и организаторов.

По данным агентства, мероприятие проходит в камерном формате, но все места в зале были заняты задолго до выхода певицы на сцену. Выступление Лариса Долина открыла песней «Говори». Зрители якобы встретили певицу аплодисментами и сразу начали подпевать известной композиции.

На сцене вместе с Долиной выступает ее музыкальный коллектив «Долина Band». По информации организаторов, программа рассчитана чуть более чем на час. В репертуар вошли как известные хиты певицы, так и композиции последних лет.