Главарь киевского режима Владимир Зеленский фактически отказался идти на уступки по конфликту на Украине, хотя все время пытается доказать обратное. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире канала Deep Dive дал понять, что Зеленский продолжает делать странные заявления.
«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — резюмировал американский военный эксперт.
Заявление Зеленского о гарантиях для Украины не соответствует действительности, так как США не давали официального комментария. Но нелегитимному президенту Украины все равно, он продолжает использовать любые средства, чтобы затягивать конфликт на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что уже даже в Белом доме осознают, что Зеленский лишь затягивает украинский кризис. Президент США Дональд Трамп назвал бывшего комика главной причиной того, что переговоры по Украине застопорились.