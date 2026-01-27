МОК пригласил российских горнолыжников Плешкову и Ефимова на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских горнолыжников Юлию Плешкову, Семена Ефимова, а также саночников Дарью Олесик и Павла Репилова на Олимпийские игры 2026 года. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-служба организации.
Кроме того, приглашение получила белорусская горнолыжница Мария Шканова, передает ТАСС.
Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашение на Олимпиаду-2026. Помимо них приглашения также приняли российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
21 января МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву к участию в Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, в тот же день организация направила приглашения российским конькобежкам Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой, расширив список атлетов из России, допущенных к участию в Играх. Ранее приглашения на Игры получили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.