МОК пригласил российских горнолыжников Плешкову и Ефимова на Олимпиаду

21 января МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву к участию в Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, в тот же день организация направила приглашения российским конькобежкам Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой, расширив список атлетов из России, допущенных к участию в Играх. Ранее приглашения на Игры получили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.