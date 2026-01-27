Стоимость нефти Brent превысила $67 впервые с конца сентября 2025 года

К 20:08 по московскому времени цена апрельского фьючерса Brent находилась на уровне 67,06 доллара за баррель. Аналогичный рост показала и американская нефть марки WTI, цена которой поднялась выше 62 долларов.
Этот рывок позволил цене Brent вернуться к значениям, которые последний раз наблюдались почти четыре месяца назад, что может указывать на изменение рыночных настроений.
Нефть марки Brent является эталонной для рынков Европы, Африки и Ближнего Востока, а её цена — одним из ключевых индикаторов для мировой экономики. Рост котировок может быть связан с геополитической напряжённостью, решениями ОПЕК+ о добыче, данными по запасам в США или общими ожиданиями роста спроса.
В январе совет Европейского союза принял решение о дальнейшем снижении потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2026 года до 44,1 доллара за баррель. Это уже второе ужесточение с начала осени 2025 года, когда лимит был опущен с 60 до 47,6 доллара. Первоначальный «потолок» в 60 долларов был установлен странами G7 и ЕС в конце 2022 года. Западные страны связывают эти меры с продолжением спецоперации на Украине. Параллельно продолжают действовать аналогичные ограничения на российские нефтепродукты.
