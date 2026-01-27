Ричмонд
Стоимость нефти Brent превысила $67 впервые с конца сентября 2025 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с конца сентября 2025 года превысила отметку в 67 долларов за баррель. Фьючерс с поставкой в апреле 2026 года демонстрировал рост более чем на 2%.

Источник: Life.ru

К 20:08 по московскому времени цена апрельского фьючерса Brent находилась на уровне 67,06 доллара за баррель. Аналогичный рост показала и американская нефть марки WTI, цена которой поднялась выше 62 долларов.

Этот рывок позволил цене Brent вернуться к значениям, которые последний раз наблюдались почти четыре месяца назад, что может указывать на изменение рыночных настроений.

Нефть марки Brent является эталонной для рынков Европы, Африки и Ближнего Востока, а её цена — одним из ключевых индикаторов для мировой экономики. Рост котировок может быть связан с геополитической напряжённостью, решениями ОПЕК+ о добыче, данными по запасам в США или общими ожиданиями роста спроса.

В январе совет Европейского союза принял решение о дальнейшем снижении потолка цен на российскую нефть с 1 февраля 2026 года до 44,1 доллара за баррель. Это уже второе ужесточение с начала осени 2025 года, когда лимит был опущен с 60 до 47,6 доллара. Первоначальный «потолок» в 60 долларов был установлен странами G7 и ЕС в конце 2022 года. Западные страны связывают эти меры с продолжением спецоперации на Украине. Параллельно продолжают действовать аналогичные ограничения на российские нефтепродукты.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

