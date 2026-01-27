Объявление о продаже аэропорта Домодедово за 132 млрд пропало

Напомним, аукцион по продаже компании «ДМЕ Холдинг», назначенный на 20 января с начальной ценой 132,27 млрд рублей, не состоялся из-за того, что единственный участник — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — был не допущен по причине неполного пакета документов. По словам предпринимателя, его объявление было шуткой, и аэропорт должен достаться тому, кто разбирается в управлении. После этого о намерении купить Домодедово публично заявили представители аэропорта Шереметьево.