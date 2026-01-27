Объявление о продаже аэропорта Домодедово за 132 млрд пропало

Несмотря на это, торги по продаже одного из крупнейших аэропортов России состоятся, пишут СМИ. Ожидается, что аукцион пройдёт 29 января в системе «РТС-тендер» по модели голландского аукциона с понижением цены. Начальная стоимость актива установлена на уровне 132,3 млрд рублей. Цена не упадёт ниже 66,1 млрд рублей. Потенциальным участникам необходимо внести задаток в 26,5 млрд рублей и подать заявки до 28 января.
Напомним, аукцион по продаже компании «ДМЕ Холдинг», назначенный на 20 января с начальной ценой 132,27 млрд рублей, не состоялся из-за того, что единственный участник — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — был не допущен по причине неполного пакета документов. По словам предпринимателя, его объявление было шуткой, и аэропорт должен достаться тому, кто разбирается в управлении. После этого о намерении купить Домодедово публично заявили представители аэропорта Шереметьево.
