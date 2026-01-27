Под Ростовом подросток пошла в прокуратуру после того, как ее обманули на работе

В Волгодонске Ростовской области местная жительница устроилась на работу оператором на пункте выдачи. При этом с 17-летней сотрудницей не стали подписывать договор. Также были и другие нарушения: требования закона о сокращенной продолжительности рабочего времени не соблюдались, а зарплату платили не в полном объеме.
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Только после этого удалось урегулировать финансовый вопрос.
— Благодаря принятым мерам реагирования нарушения устранены, перед работником погашена задолженность в сумме свыше 20 тысяч рублей, — сказали в надзорном ведомстве.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.