Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защищающие границу добровольцы получат статус ветерана боевых действий

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам, содействующим выполнению задач Росгвардии.

Источник: Аргументы и факты

Добровольцы, содействующие Росгвардии в отражении провокаций на границе, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Изменения вносятся в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам, которые содействуют выполнению задач Росгвардии. Как ранее указывалось в документе, соответствующий статус выдается тем, кто участвовал в выполнении задач на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Однако теперь статус будет также присваиваться добровольцам, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников спецоперации.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше