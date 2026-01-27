Защищающие границу добровольцы получат статус ветерана боевых действий

Добровольцы, содействующие Росгвардии в отражении провокаций на границе, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Изменения вносятся в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам, которые содействуют выполнению задач Росгвардии. Как ранее указывалось в документе, соответствующий статус выдается тем, кто участвовал в выполнении задач на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Однако теперь статус будет также присваиваться добровольцам, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников спецоперации.