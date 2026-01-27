Защищающие границу добровольцы получат статус ветерана боевых действий

Однако теперь статус будет также присваиваться добровольцам, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление.