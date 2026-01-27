СБУ сообщила о задержании белорусской журналистки Инны Кардаш

Утверждается, что Кардаш работала на белорусский КГБ с 2015 года. Ее задержали в Киеве в результате многоэтапной спецоперации. В материалах дела указано, что в 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы на Украине. Она устроилась в одно из ведущих украинских СМИ и использовала эту работу и связи коллег для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов.