СБУ сообщила о задержании белорусской журналистки Инны Кардаш

Источник: Аргументы и факты

СБУ подтвердила факт задержания журналистки Инны Кардаш по подозрению в работе на белорусские спецслужбы.

В ведомстве заявили, что журналистка пыталась «интегрироваться» в Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, передает интернет-издание «Страна».

Утверждается, что Кардаш работала на белорусский КГБ с 2015 года. Ее задержали в Киеве в результате многоэтапной спецоперации. В материалах дела указано, что в 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы на Украине. Она устроилась в одно из ведущих украинских СМИ и использовала эту работу и связи коллег для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов.

После начала боевых действий Кардаш, по данным СБУ, получила задание собирать информацию и белорусских и российских гражданах, помогающих Украине, и о работающих в Киеве китайских дипломатах.

Также в СБУ заявили, что Кардаш пыталась устроиться в одно из подразделений военной разведки, где попала в разработку собственной безопасности ГУР. Сотрудники СБУ И ГУР начали вести с ней длительную оперативную игру, документируя каждый ее шаг, а также дезинформируя белорусскую спецслужбу.