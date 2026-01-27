Ски-альпинист Филиппов должен получить визу для участия в ОИ 4 февраля

Филиппов отметил, что посетил итальянское консульство в Мадриде, потратив 16 часов только на дорогу, чтобы подать документы на олимпийскую визу. Он также сообщил, что 31 января примет участие в этапе Кубка мира в Испании, где планирует набрать форму перед Олимпиадой.