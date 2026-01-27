Ски-альпинист Филиппов должен получить визу для участия в ОИ 4 февраля

Представитель России в ски-альпинизме Никита Филиппов ожидает получения визы для участия в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортина-д Ампеццо. Ожидаемая дата выдачи визы — 4 февраля, о чем спортсмен поделился в своем Telegram-канале.
Филиппов отметил, что посетил итальянское консульство в Мадриде, потратив 16 часов только на дорогу, чтобы подать документы на олимпийскую визу. Он также сообщил, что 31 января примет участие в этапе Кубка мира в Испании, где планирует набрать форму перед Олимпиадой.
23-летний спортсмен, уроженец Петропавловска-Камчатского, занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира 2025 года в Швейцарии он занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е в спринте. Филиппов стал первым российским атлетом, квалифицировавшимся на Олимпийские игры 2026 года.
15 января Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира во Франции в спринте, что стало его первым подиумом на этапах Кубка мира. Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.
Ранее сообщалось, что МОК не допустил россиян к участию в церемонии открытия Олимпиады.