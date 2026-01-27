Ричмонд
Кондрахин: новый стандарт лечения гриппа нацелен на безопасность пациента

Врач Андрей Кондрахин заявил, что новый стандарт лечения гриппа в России является логичным и своевременным.

Источник: Аргументы и факты

Минздрав РФ утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе, предусматривающий участие семи врачей различных специальностей, что позволит эффективно выявлять и предотвращать осложнения у пациентов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он отметил, что теперь к консультации пациента с гриппом могут привлекаться узкие специалисты, включая кардиолога, невролога, пульмонолога и акушера-гинеколога.

Такой подход, по мнению Кондрахина, меняет парадигму помощи, смещая акцент на общую безопасность пациента и междисциплинарное взаимодействие. Средняя продолжительность лечения по новому стандарту составляет девять дней.

Опасность гриппа и важные моменты его лечения прокомментировала в интервью «Российской газете» доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского Университета Ольга Зыкова. Она отметила, что грипп особенно опасен для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Эксперт подчеркнула, что лечить грипп антибиотиками нерационально, а противовирусные препараты необходимо применять в первые 48 часов болезни.

Ранее сообщалось, что Минздрав сократил срок лечения гриппа в России до 9 дней.