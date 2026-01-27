Кондрахин: новый стандарт лечения гриппа нацелен на безопасность пациента

Опасность гриппа и важные моменты его лечения прокомментировала в интервью «Российской газете» доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского Университета Ольга Зыкова. Она отметила, что грипп особенно опасен для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Эксперт подчеркнула, что лечить грипп антибиотиками нерационально, а противовирусные препараты необходимо применять в первые 48 часов болезни.