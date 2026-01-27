Возлюбленный избил до полусмерти, а она встала на его сторону: модель Тартанова пошла на «мировую» в суде

Модель Анжелика Тартанова, избитая месяц назад парнем Дмитрием Кузьминым, достигла соглашения о «мировой». Об этом рассказал адвокат пострадавшей Олег Середа во время интервью РЕН ТВ.
Кузьмин избил Тартанову до полусмерти. Она несколько дней провела в больнице в тяжелом состоянии, но сейчас девушка попросила свою защиту подать апелляционную жалобу на решение суда заключить Кузьмина под домашний арест. Стороны заключили мировое соглашение, поскольку Дмитрий помогает Анжелике оплачивать лечение, закончил адвокат модели.
В начале декабря стало известно об избиении Анжелики Тартановой из Краснодара бывшим молодым человеком. Она пропала на несколько дней, а затем попала в больницу в тяжёлом состоянии. Тартановой сделали трепанацию черепа. Увечья повлияли не только на внешность девушки. Модель потеряла память, теперь она вынуждена проходить специальную терапию, чтобы восстановить некоторые когнитивные функции мозга.