Возлюбленный избил до полусмерти, а она встала на его сторону: модель Тартанова пошла на «мировую» в суде

В начале декабря стало известно об избиении Анжелики Тартановой из Краснодара бывшим молодым человеком. Она пропала на несколько дней, а затем попала в больницу в тяжёлом состоянии. Тартановой сделали трепанацию черепа. Увечья повлияли не только на внешность девушки. Модель потеряла память, теперь она вынуждена проходить специальную терапию, чтобы восстановить некоторые когнитивные функции мозга.