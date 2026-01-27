Ревва прокомментировал возможный роман дочери с Лепсом

Актер Александр Ревва стал главной звездой на премьере фильма «Папа может». Артист пообщался с журналистами на красной дорожке и ответил на несколько вопросов, в том числе поделился своими мыслями о личной жизни своих подрастающих дочерей.
Александр отметил, что его беспокоит быстрое течение времени и то, как стремительно растут его две дочки.
— У меня все время сжимается сердце, потому что девочки обычно вырастают и уезжают в другие семьи. Я все время прошу дочерей: пожалуйста, не надо взрослеть. Я такой папа, который при слове «папочка» превращаюсь в кисель и разрешаю все, — поделился Ревва.
Когда журналисты узнали, что старшей дочке актера уже исполнилось 18 лет, они поинтересовались, что он думает о ее потенциальных женихах. На вопрос о том, примет ли он значительную разницу в возрасте с молодым человеком, Ревва шутливо ответил: «70 лет максимум».
В ответ на предположение о потенциальном браке дочери с певцом Григорием Лепсом Ревва ответил: «Зато будет возможность попасть за кулисы», передает «МК».
Днем ранее 19-летняя Аврора Киба, известная как невеста певца Григория Лепса официально объявила о завершении отношений со знаменитостью. Она отметила, что в их отношениях было много хорошего, а расставание происходит на дружеской ноте без драмы.