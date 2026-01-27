Гололедный апокалипсис в Молдове продолжается: Днем всё тает, ночью замерзает и ко всему еще жуткий туман — сколько продлится этот кошмар, прогноз синоптиков

В Кишиневе днём +3, ночью −1−0, все, что растаяло, опять подморозит. Максимальные порывы ветра 24 км/час. Облачно.
В прошлом году в столице в этот день было +12 днем и +2 ночью.
Ну и, по предварительному прогнозу, уже скоро нас ждёт минус 16! Зима, так зима!
На севере Молдовы днем около 0, дождь со снегом, а ночью уже минус 3. Опять весь транспорт будет скользить.
На юге днём +5, ночью — +5, но гололедица сохранится.
Напомним, что в Молдове объявлен жёлтый код метеоопасности из-за тумана. В ближайшие сутки на обширных территориях ожидается ухудшение видимости до 200 метров и менее.
Синоптики предупреждают, что на фоне отрицательных температур сохраняются условия для образования и усиления гололёда, что может осложнить движение на дорогах и работу транспорта.
Пока примерно так. Фото: соцсети.