Доцент Тарасова рекомендовала не употреблять имбирь при проблемах с сердцем

Имбирь может навредить самочувствию определенных групп людей, несмотря на пользу этого растения для иммунитета и желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова.
По словам врача, от употребления свежего имбиря следует воздержаться детям, беременным женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, сердца и сосудов. Корень может быть опасен, поскольку усиливает действие препаратов-антикоагулянтов из-за содержания витамина К.
Тарасова добавила, что имбирь стимулирует нервную систему. Поэтому его рекомендуется употреблять только в первой половине дня, чтобы не нарушать сон и избежать чрезмерного возбуждения организма.
