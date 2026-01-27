Доцент Тарасова рекомендовала не употреблять имбирь при проблемах с сердцем

Имбирь может навредить самочувствию определенных групп людей, несмотря на пользу этого растения для иммунитета и желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова.