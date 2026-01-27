Ричмонд
Доцент Тарасова рекомендовала не употреблять имбирь при проблемах с сердцем

Врач Ольга Тарасова заявила, что от употребления свежего имбиря следует воздержаться детям, беременным женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, сердца и сосудов.

Источник: Аргументы и факты

Имбирь может навредить самочувствию определенных групп людей, несмотря на пользу этого растения для иммунитета и желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова.

По словам врача, от употребления свежего имбиря следует воздержаться детям, беременным женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, сердца и сосудов. Корень может быть опасен, поскольку усиливает действие препаратов-антикоагулянтов из-за содержания витамина К.

Тарасова добавила, что имбирь стимулирует нервную систему. Поэтому его рекомендуется употреблять только в первой половине дня, чтобы не нарушать сон и избежать чрезмерного возбуждения организма.

Ранее врач Севинч Мамедгусейинова объяснила, на что может указывать повышенное давление.