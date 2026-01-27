Ричмонд
Лечиться по советам нейросетей опасно: что важно знать

Инфекционист Турская: ИИ не несет юридической ответственности за лечение.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект не может нести юридическую ответственность за свои медицинские рекомендации. Об этом рассказала врач-инфекционист Наталья Турская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она прокомментировала случай с российской туристкой на Бали. Та заболела после встречи с грызуном, но местные врачи долго не могли ей помочь. Пациентке стало легче только после советов нейросети, которая предположила крысиный тиф. ИИ рекомендовал антибиотики, и после их приема состояние женщины улучшилось.

Однако Наталья Турская подчеркнула, что опасность таких тифов — в поздней диагностике. Без правильного и своевременного лечения возможны серьезные осложнения.

Эксперт отметила, что ИИ может быть полезным инструментом для анализа данных. Но он не заменяет клиническое мышление врача и очный осмотр.

Ранее KP.RU рассказывал, что нейросеть научили в реальном времени отслеживать здоровье человека и выдавать персональные рекомендации. Такой прорыв совершили российские разработчики.