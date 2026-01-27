Лечиться по советам нейросетей опасно: что важно знать

Она прокомментировала случай с российской туристкой на Бали. Та заболела после встречи с грызуном, но местные врачи долго не могли ей помочь. Пациентке стало легче только после советов нейросети, которая предположила крысиный тиф. ИИ рекомендовал антибиотики, и после их приема состояние женщины улучшилось.