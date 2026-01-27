«Покрылись инеем от мороза»: В Нижегородской области учеников, опоздавших к гимну, оставили на улице при — 30

Нельзя держать учеников на морозе из-за опоздания на утреннюю линейку с исполнением государственного гимна. Об этом заявил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
«Не пустить школьника в школу и заставить его ждать на улице, даже с учетом того, что он опоздал на утреннюю линейку с исполнением гимна, недопустимо», — написал он в мессенджере Max.
По его словам, к гимну России надо относится с «особым уважением», но в данном случае детей следовало пустить внутрь здания, чтобы они могли в тепле ждать, пока исполнение закончится.
А уже после проводить работу по профилактике опозданий, на опоздавших должно было быть оформлено нарушение внутреннего распорядка школы, а их родители проинформированы, отметил министр.
Как рассказало издание «КП-Нижний-Новгород», в одной из школ региона разгорелся настоящий скандал. Подростков, опоздавших на общешкольную линейку с исполнением гимна России, не пустили в школу и заставили ждать на улице в минус 30 градусов.
Газета уточнила, что инцидент случился 26 января в гимназии № 1 поселка Мулино. Там школьники записали видео, где заметно, что лицо и волосы учеников покрылись инеем от мороза. По словам родителей, дети стояли у входа все время, пока в школе шла линейка.