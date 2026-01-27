Юрист Хаминский: Долиной грозят новые расходы из-за квартиры

По словам специалиста, после получения постановления о начале исполнительного производства должник должен выполнить требования в течение пяти дней. Если этого не происходит, взыскивается исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы долга, что в случае артистки составляет 7,84 миллиона рублей.