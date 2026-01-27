Юрист Хаминский: Долиной грозят новые расходы из-за квартиры

Российской певице Ларисе Долиной грозит штраф в размере почти восемь миллионов рублей в связи с исполнительным производством по делу о передаче квартиры. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
По словам специалиста, после получения постановления о начале исполнительного производства должник должен выполнить требования в течение пяти дней. Если этого не происходит, взыскивается исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы долга, что в случае артистки составляет 7,84 миллиона рублей.
— Пять календарных дней прошло. Но здесь возникает следующий момент — когда Долиной направили это постановление? Его могли отправить не 12 января, а позднее, — сказал юрист.
Юрист отметил, что существуют обстоятельства, исключающие взыскание сбора, например, если должник находится за границей. При этом на момент возбуждения дела исполнительница действительно находилась за пределами России, передает Aif.ru.
Ранее стало известно, что перед выселением из квартиры Лариса Долина полностью оплатила услуги жилищно-коммунального хозяйства. По словам адвоката Светланы Свириденко, платежи были произведены в полном объеме, включая последний месяц. Она подчеркнула, что претензий к артистке по оплате ЖКХ нет.