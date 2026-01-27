Ричмонд
Косметолог Сакания объяснила, как повысить эластичность кожи

Косметолог Луиза Сакания заявила, что для повышения эластичности кожи рекомендуется использовать средства с ретиноидами и витамином С.

Источник: Аргументы и факты

Косметические средства с коллагеном увлажняют кожу, но не стимулируют выработку нового коллагена в организме. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Луиза Сакания в беседе с «Газетой.Ru».

Для повышения эластичности кожи эксперт рекомендует использовать средства с ретиноидами и витамином С, которые стимулируют производство коллагена. В домашнем уходе эффективны также пептиды, гиалуроновая кислота и ниацинамид, косвенно усиливающие синтез коллагена.

Среди профессиональных процедур, направленных на выработку коллагена, врач выделила LED-терапию, RF-лифтинг, лазерные методики и инъекционные методы, включая дермальные филлеры и полинуклеотиды.

Сакания отметила, что дополнительным источником коллагена могут служить пищевые продукты. В косметологии используются коллаген из тканей крупного рогатого скота, свиней, рыб и других животных, обладающий различными полезными свойствами.

