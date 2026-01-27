Специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска

По его словам, по причине погодных условий происходит повреждение контактной сети (в Минске 27 января шел ледяной дождь), что привело к остановке троллейбусов по ряду маршрутов. Из-за этого, уточняет Роман Пранович, срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение. В указанных случаях на место оперативно выезжают аварийные бригады и устраняют повреждения.