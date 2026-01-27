Специалисты объяснили причины ярких вспышек на улицах Минска. Подробности БелТА рассказал заместитель генерального директора по организации перевозок организации «Минсктранс» Роман Пранович.
По его словам, по причине погодных условий происходит повреждение контактной сети (в Минске 27 января шел ледяной дождь), что привело к остановке троллейбусов по ряду маршрутов. Из-за этого, уточняет Роман Пранович, срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение. В указанных случаях на место оперативно выезжают аварийные бригады и устраняют повреждения.
Ранее «Минсктранс» назвал причину замены троллейбусов автобусами в Минске.