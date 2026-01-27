Три градуса тепла и дождь прогнозируют в Ростове в ближайшие дни

В Ростове-на-Дону в ближайшие часы мороз может смениться на плюсовую температуру. По прогнозам синоптиков, в среду, 28 января, утром в донской столице столбик термометра покажет минус три, днем уже будет +1, вечером и ночью — минус 1 соответственно. Осадков не ожидается.