Три градуса тепла и дождь прогнозируют в Ростове в ближайшие дни

В Ростове-на-Дону в ближайшие часы мороз может смениться на плюсовую температуру. По прогнозам синоптиков, в среду, 28 января, утром в донской столице столбик термометра покажет минус три, днем уже будет +1, вечером и ночью — минус 1 соответственно. Осадков не ожидается.
В четверг, 29 января, утром в Ростове один градус мороза, днем потеплеет до +3, вечером и ночью обещают +3 и +2 градуса соответственно. Четверг будет пасмурным, но без осадков.
В последний рабочий день недели, 30 января, в донской столице утром будет +1, днем +4, вечером и ночью +3 градуса. Возможен снег с дождем.
