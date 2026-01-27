Ричмонд
Три градуса тепла и дождь прогнозируют в Ростове в ближайшие дни

В Ростове с 28 января и последующие дни прогнозируют плюсовую температуру.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ближайшие часы мороз может смениться на плюсовую температуру. По прогнозам синоптиков, в среду, 28 января, утром в донской столице столбик термометра покажет минус три, днем уже будет +1, вечером и ночью — минус 1 соответственно. Осадков не ожидается.

В четверг, 29 января, утром в Ростове один градус мороза, днем потеплеет до +3, вечером и ночью обещают +3 и +2 градуса соответственно. Четверг будет пасмурным, но без осадков.

В последний рабочий день недели, 30 января, в донской столице утром будет +1, днем +4, вечером и ночью +3 градуса. Возможен снег с дождем.

