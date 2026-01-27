Депутат Новичков: легализация онлайн-казино — это стимулирование игромании

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил против легализации онлайн-казино в России. В противном случае это подстегнет игроманию, с которой нужно вести борьбу.
Парламентарий отметил, что существующих игорных зон или спортивных тотализаторов достаточно. А еще один «сомнительный досуг» только будет провоцировать людей.
— Казино — стимулирование игромании, а онлайн или не онлайн, роли не играет, так как и то, и другое плохо, — говорит парламентарий Life.ru.- Вот это стимулирование низменных желаний.
Парламентарий отметил, что среди зависимых есть пенсионеры и люди из малообеспеченных семей, а значит туда будут уходить последние деньги.
— Не должно быть легкости доступа в «игровой зал», а онлайн-казино такую легкость предоставит, — сказал депутат.
Он так же подчеркнул, что идея легализации подается как способ обогатить бюджет, ведь 30% с доходов казино будут идти в казну. Но оправдать игроманию нельзя.
Он призвал, наоборот, усилить борьбу с заведениями подобного типа.
Легализация онлайн-казино сопряжена с рядом серьезных рисков, таких как появление лудомании и рост долговой нагрузки среди населения, сообщает 360.ru.
— Люди начнут спускать в онлайн-казино семейные деньги, еще глубже влезать в долги и кредиты, — сказал депутат Сергей Миронов в разговоре с «Газета.Ru».
Тем временем, в конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам страны с 1 сентября следующего года начать устанавливать самозапреты на участие в азартных играх, пишет aif.ru.