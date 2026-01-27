Врач назвала симптомы, которые выдают образовавшийся тромб

Тромб — это сгусток крови, который образуется внутри сосуда и нарушает свертываемость крови. До тех пор, пока он не имеет плотную структуру и прикреплен к одной стенке, он не перекрывает полностью кровоток. В этот период никаких симптомов не имеется, а вот когда отрывается его фрагмент или весь тромб, то начинаются первые симптомы.