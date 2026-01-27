Врач назвала симптомы, которые выдают образовавшийся тромб

Врач — эксперт Екатерина Демьяновская назвала первые признаки оторвавшегося тромба.
Тромб — это сгусток крови, который образуется внутри сосуда и нарушает свертываемость крови. До тех пор, пока он не имеет плотную структуру и прикреплен к одной стенке, он не перекрывает полностью кровоток. В этот период никаких симптомов не имеется, а вот когда отрывается его фрагмент или весь тромб, то начинаются первые симптомы.
Тромб начинает двигаться с кровотоком и может перекрыть меньший по диаметру сосуд, нарушить кровоток тканей.
— Проявления зависят от того, в каком русле сформировался тромб — венозном или артериальном, и куда именно он попал с кровотоком, — объяснила врач RT.
Если тромб перекрывает легочную артерию или ее ветви, то появляется одышка, ощущение что воздуха не хватает. Добавляется резкая боль в грудной клетке, сердцебиение, слабость и головокружение.
Не исключен кашель с примесью крови, холодный пот и чувство тревоги.
Если тромб попал в артериальные сосуды, то могут появиться признаки инсульта. У человека может неметь лицо, руки или ноги, как правило с одной стороны.
— Может нарушаться речь — бывает сложно выговорить слово, появляется ощущение «каши во рту». Появляется асимметрия на лице, ухудшается зрение, возможна потеря координации движений, сильная головная боль, головокружение, — отметила Демьяновская.
При перекрытии артерии, питающей сердечную мышцу, возникает давящая или жгучая боль за грудиной, она может отдавать в руку, плечо, шею или нижнюю челюсть.
— Возникают одышка, тошнота, выступает холодный липкий пот, человек испытывает чувство страха, иногда перебоев в работе сердца. Все эти симптомы — повод немедленно вызвать скорую, — советует врач.
При возникновении тромба в нижних конечностях можно заметить боль, отец, ощущение распирания голени. Без лечения состояние усугубляется.
— Наиболее опасными факторами, способствующими образованию тромбов, являются операции и травмы, особенно в сочетании. Такие тромбы называют клинически спровоцированные, поэтому всем пациентам, перенесшим травмы или операции, обязательно проводится обследование на наличие тромбов, — рассказала aif.ru врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Кириллова.
Кстати, имбирь обладает доказанным антитромботическим эффектом из-за наличия гингерола в составе. Это вещество мешает тромбоцитам слипаться в тромб, рассказала «Газета.Ru» врач, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.
Медленный ток крови в венах — идеальное условие для формирования тромба. Люди ошибочно воспринимают тромбоз как внезапно возникшее заболевание, однако это всегда результат трех вредных привычек человека. Это курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни, прием гормональных контрацептивов и бадов, пишет Царьград.
Ранее, врачи удалили из ноги у мужчины 50-сантиметровый тромб. Медики провели уникальную операцию, сохранив пациенту жизнь.