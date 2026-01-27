NYT: «Совет мира» даст неограниченные полномочия Трампу по Газе

Президент США Дональд Трамп получит неограниченные возможности по управлению сектором Газы. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на проект резолюции альянса.
Аналитики газеты проанализировали резолюцию, которую показали в Белом доме, и пришли к выводу, что Трамп хочет получить свободу действий по Газе.
«Совет будет координировать восстановление Газы — масштабный проект стоимостью десятки миллиардов долларов — и обеспечивать доставку гуманитарной помощи», — говорится в материале издания.
Напомним, Трамп согласился стать председателем «Совета мира». А также предложил вступить в организацию 50 лидерам из разных стран. Россия тоже получила предложение от лидера Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что продолжает рассматривать предложение. Также российский политик подчеркнул, что считает возможным заплатить вступительный взнос в «Совет мира» при необходимости из замороженных активов РФ, которые находятся в США. Нужно отметить, что не все мировые лидеры согласились принять предложение Трампа.