Актриса Мила Ершова впервые станет мамой

В октябре прошлого года рэпер Александр Громов (HammAli) также рассказал, что скоро станет отцом. Он отметил, что долго хранил эту новость в секрете, но не сдержался и решил поделиться ею с подписчиками. Кроме того, исполнитель поблагодарил Бога за все происходящее в его жизни.