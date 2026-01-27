Актриса Мила Ершова впервые станет мамой

Российская актриса Мила Ершова и ее супруг, актер Святослав Рогожан, сообщили, что впервые станут родителями. Артистка во вторник, 27 января, опубликовала совместные фотографии с мужем в своих социальных сетях. На кадрах у девушки можно увидеть округлившийся живот.
26 января рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-Killah, и его супруга, блогерша Мария Белова, сообщили, что ждут второго ребенка.
В октябре прошлого года рэпер Александр Громов (HammAli) также рассказал, что скоро станет отцом. Он отметил, что долго хранил эту новость в секрете, но не сдержался и решил поделиться ею с подписчиками. Кроме того, исполнитель поблагодарил Бога за все происходящее в его жизни.
Ранее российский рэп-исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал, что в период беременности своей возлюбленной мужчина должен стать настоящей опорой для нее и поддерживать «словом или делом». Он добавил, что мужчина должен оставаться непоколебимым и оберегать женщину.