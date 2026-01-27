Погода в Москве побила очередной рекорд: кадры заснеженных улиц

Снегопад, накрывший столицу в ночь с понедельника на вторник, установил новый рекорд. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 11 мм осадков — это 21% от месячной нормы всего января и это новый суточный рекорд для 27 января. Предыдущее максимальное достижение было установлено в 1995 году. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум сутки. Кадры заснеженной Москвы — в фоторепортаже журналиста «МК».