МОК допустил до участия в Олимпиаде в Италии еще четверых россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Олимпиаду в Италии российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, а также саночников Павлв Репилова и Дарью Олесик.
Спортсменам направлены приглашения выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте МОК.
Теперь россиянам предстоит пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК (AINERP) на соответствие критериям нейтрального статуса.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил, что в Играх в Италии примут участие максимум 13 российских спортсменов.
Напомним, Игры в Милане и Кортина-д Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.