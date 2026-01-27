Ричмонд
МОК допустил до участия в Олимпиаде в Италии еще четверых россиян

МОК направил приглашения на ОИ в Италии четверым российским спортсменам. Им предложено выступить в нейтральном статусе.

Источник: Аргументы и факты

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Олимпиаду в Италии российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, а также саночников Павлв Репилова и Дарью Олесик.

Спортсменам направлены приглашения выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте МОК.

Теперь россиянам предстоит пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК (AINERP) на соответствие критериям нейтрального статуса.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил, что в Играх в Италии примут участие максимум 13 российских спортсменов.

Напомним, Игры в Милане и Кортина-д Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.